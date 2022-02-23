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Рада попросила СНБО ввести санкции против депутатов нелегитимной Госдумы России

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 11:27
Рада попросила СНБО ввести санкции против депутатов нелегитимной Госдумы России - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодня, 23 февраля, на пленарном заседании депутаты Рады проголосовали за обращение к Совету национальной безопасности и обороны с предложением ввести санкции против депутатов нелегитимной Госдумы России. 

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За обращение к СНБО по санкциям проголосовало 322 нардепа.

"Обращаемся к международному сообществу с призывом приобщиться к введению персональных санкций против тех депутатов, которые принимают преступные решения", - сказал накануне голосования нардеп Федор Вениславский.

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22 февраля LIGA.net сообщил собеседник в руководстве фракции Слуга народа, что нарпепы собираются принять обращение к СНБО с просьбой ввести санкции против российских чиновников, имеющих отношение к принятию решений о признании Россией "республиками" оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей Украины.

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Яна Катасонова
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санкции госдума голосование снбо
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