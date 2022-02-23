Рада попросила СНБО ввести санкции против депутатов нелегитимной Госдумы России
Сегодня, 23 февраля, на пленарном заседании депутаты Рады проголосовали за обращение к Совету национальной безопасности и обороны с предложением ввести санкции против депутатов нелегитимной Госдумы России.
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За обращение к СНБО по санкциям проголосовало 322 нардепа.
"Обращаемся к международному сообществу с призывом приобщиться к введению персональных санкций против тех депутатов, которые принимают преступные решения", - сказал накануне голосования нардеп Федор Вениславский.
22 февраля LIGA.net сообщил собеседник в руководстве фракции Слуга народа, что нарпепы собираются принять обращение к СНБО с просьбой ввести санкции против российских чиновников, имеющих отношение к принятию решений о признании Россией "республиками" оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей Украины.
- Нелегитимная Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".
- Украина обратилась в ООН из-за обращения нелегитимной Госдумы РФ к Путину с просьбой признать республиками подконтрольные террористам районы на Донбассе.
- 21 февраля 2022 года Путин решил признать "республиками" оккупированные части Донбасса и официально ввести туда российские войска.
- США ввели первый транш санкций: против двух банков РФ и против суверенного долга России. Впереди – санкции против российских элит и членов их семей.
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