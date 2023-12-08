Рада увеличила численность детективов НАБУ. Это требование для вступления в Евросоюз

Верховная Рада поддержала увеличение численности детективов Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, решение поддержали 332 депутата.

Законопроект предусматривает ежегодное увеличение штатной численности детективов НАБУ.

В настоящее время штатная численность сотрудников НАБУ составляет 700 человек. Законопроектом предусматривается поэтапное проведение конкурсов на замещение дополнительных вакантных должностей:

- в 2024 году – на 100 должностей;

– в 2025 году – на 100 должностей;

– в 2026 году – на 100 должностей.

СПРАВКА. В решении Еврокомиссии по началу переговоров о вступлении в ЕС перечислены четыре требования, по которым Украина в марте 2024 года должна получить уже упомянутый зеленый свет.

Для этого Верховная Рада должна:

- увеличить штатную численность НАБУ;

- исключить из закона о предотвращении коррупции положения, ограничивающие полномочия НАПК по проверке "уже проверенного" имущества, приобретенного декларантами до вступления в госслужбу;

- принять закон(ы), чтобы воплотить рекомендации Венецианской комиссии относительно нацменьшинств, государственного языка, медиа и образования;

- урегулировать лоббирование "по европейским стандартам".