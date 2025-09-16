Рада возобновила прямые трансляции заседаний парламента
16 сентября Верховная Рада 16 сентября возобновила прямые трансляции своих заседаний. Их будут транслировать на парламентском телеканале "Рада".
Транслировать заседания Рады прекратили с началом полномасштабного вторжения России. В январе 2025 года возобновили трансляцию заседаний комитетов Рады, однако не пленарных заседаний.
4 сентября депутаты Верховной Рады проголосовали за постановление о возобновлении прямых трансляций заседаний парламента. Решение поддержали 266 парламентариев.
9 сентября спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал постановление о возобновлении трансляций пленарных заседаний парламента.
- 28 июля общественные организации и медиа обратились к парламенту с требованием возобновить онлайн-трансляцию пленарных заседаний и заблаговременно публиковать повестку дня.
- 31 июля Рада впервые с 2022 года транслировала заседание парламента, на котором поддержали за основу и в целом законопроект о возвращении независимости антикоррупционным органам.
