Рада возобновила прямые трансляции заседаний парламента

Верховная Рада (Фото: пресс-служба парламента)

16 сентября Верховная Рада 16 сентября возобновила прямые трансляции своих заседаний. Их будут транслировать на парламентском телеканале "Рада".

Транслировать заседания Рады прекратили с началом полномасштабного вторжения России. В январе 2025 года возобновили трансляцию заседаний комитетов Рады, однако не пленарных заседаний.

4 сентября депутаты Верховной Рады проголосовали за постановление о возобновлении прямых трансляций заседаний парламента. Решение поддержали 266 парламентариев.

9 сентября спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал постановление о возобновлении трансляций пленарных заседаний парламента.