Рада проголосовала за возобновление трансляций заседаний парламента

Верховная Рада не транслировала свои заседания с начала полномасштабной войны

Верховная Рада (Фото: пресс-служба парламента)

В четверг депутаты Верховной Рады проголосовали за постановление о возобновлении прямых трансляции заседаний парламента. Об этом сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

Соответствующий законопроект №13719 от 29 августа поддержали 266 парламентариев. Ни один нардеп не проголосовал "против", лишь один "воздержался".

Железняк уточнил, что возобновить именно 4 сентября трансляцию депутаты отказались. Поэтому Рада заработает только с середины сентября.

По информации Гончаренко, первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что существует коллизия. Все уточнения будут позже от аппарата Рады. Также нардеп отметил, что трансляция заработает, когда постановление вступит в силу, после того, как его подпишет спикер парламента Руслан Стефанчук.

Транслировать заседания Рады прекратили с началом полномасштабного вторжения России. В январе 2025 года была возобновлена трансляция заседаний комитетов Рады, однако не самого парламента.

Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

28 июля общественные организации и медиа обратились к парламенту с требованием возобновить онлайн-трансляцию пленарных заседаний и заблаговременно публиковать повестку дня.

31 июля Рада впервые с 2022 года транслировала заседание парламента, на котором поддержали за основу и в целом законопроект о возвращении независимости антикоррупционным органам.