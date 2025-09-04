Рада проголосувала за відновлення трансляцій засідань парламенту

Верховна Рада не транслювала свої засідання від початку повномасштабної війни

Верховна Рада (Фото: пресслужба парламенту)

У четвер депутати Верховної Ради проголосували за постанову про відновлення прямих трансляції засідань парламенту. Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Відповідний законопроєкт №13719 від 29 серпня підтримали 266 парламентарів. Жоден нардеп не проголосував "проти", лише один "утримався".

Железняк уточнив, що відновити саме 4 вересня трансляцію депутати відмовились. Тому Рада запрацює лише із середини вересня.

За інформацією Гончаренка, перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко заявив, що існує колізія. Всі уточнення будуть згодом від апарату Ради. Також нардеп зазначив, що трансляція запрацює, коли постанова набуде чинності, після того, як її підпише спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Транслювати засідання Ради припинили з початком повномасштабного вторгнення Росії. У січні 2025 року було відновлено трансляцію засідань комітетів Ради, однак не самого парламенту.

Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

28 липня громадські організації та медіа звернулися до парламенту з вимогою відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань і завчасно публікувати порядок денний.

31 липня Рада вперше з 2022 року транслювала засідання парламенту, на якому підтримали за основу і в цілому законопроєкт про повернення незалежності антикорупційним органам.