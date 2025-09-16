Рада відновила прямі трансляції засідань парламенту

Верховна Рада (Фото: пресслужба парламенту)

16 вересня Верховна Рада відновила прямі трансляції своїх засідань. Їх транслюватимуть на парламентському телеканалі "Рада".

Транслювати засідання Ради припинили з початком повномасштабного вторгнення Росії. У січні 2025 року відновили трансляцію засідань комітетів Ради, однак не пленарних засідань.

4 вересня депутати Верховної Ради проголосували за постанову про відновлення прямих трансляцій засідань парламенту. Рішення підтримали 266 парламентарів.

9 вересня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій пленарних засідань парламенту.