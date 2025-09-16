Рада відновила прямі трансляції засідань парламенту
16 вересня Верховна Рада відновила прямі трансляції своїх засідань. Їх транслюватимуть на парламентському телеканалі "Рада".
Транслювати засідання Ради припинили з початком повномасштабного вторгнення Росії. У січні 2025 року відновили трансляцію засідань комітетів Ради, однак не пленарних засідань.
4 вересня депутати Верховної Ради проголосували за постанову про відновлення прямих трансляцій засідань парламенту. Рішення підтримали 266 парламентарів.
9 вересня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій пленарних засідань парламенту.
- 28 липня громадські організації та медіа звернулися до парламенту з вимогою відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань і завчасно публікувати порядок денний.
- 31 липня Рада вперше з 2022 року транслювала засідання парламенту, на якому підтримали за основу і в цілому законопроєкт про повернення незалежності антикорупційним органам.
