Спікер Ради підписав постанову про відновлення трансляцій

Руслан Стефанчук (Фото: пресслужба ВРУ)

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій пленарних засідань парламенту. Про це йдеться у картці законопроєкту №13719 на сайті ВРУ.

Стефанчук підписав постанову у понеділок, 8 вересня.

Голова комітету ВРУ з питань свободи слова Ярослав Юрчишин підтвердив, що трансляції засідань Ради офіційно повертаються.

"Найближче засідання – 16 вересня, ця дата має стати початком, відколи ви постійно зможете бачити трансляції наживо на телеканалі та YouTube-каналі Рада", – додав Юрчишин.

4 вересня депутати Верховної Ради проголосували за постанову про відновлення прямих трансляції засідань парламенту. Рішення підтримали 266 парламентарів.

28 липня громадські організації та медіа звернулися до парламенту з вимогою відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань і завчасно публікувати порядок денний.

31 липня Рада вперше з 2022 року транслювала засідання парламенту, на якому підтримали за основу і в цілому законопроєкт про повернення незалежності антикорупційним органам.