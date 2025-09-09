Спикер Рады подписал постановление о возобновлении трансляций

Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба ВРУ)

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал постановление о возобновлении трансляций пленарных заседаний парламента. Об этом говорится в карточке законопроекта №13719 на сайте ВРУ.

Стефанчук подписал постановление в понедельник, 8 сентября.

Председатель комитета ВРУ по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин подтвердил, что трансляции заседаний Рады официально возвращаются.

"Ближайшее заседание – 16 сентября, эта дата должна стать началом, когда вы постоянно сможете видеть трансляции вживую на телеканале и YouTube-канале Рада", – добавил Юрчишин.

4 сентября депутаты Верховной Рады проголосовали за постановление о возобновлении прямых трансляции заседаний парламента. Решение поддержали 266 парламентариев.

28 июля общественные организации и медиа обратились к парламенту с требованием возобновить онлайн-трансляцию пленарных заседаний и заблаговременно публиковать повестку дня.

31 июля Рада впервые с 2022 года транслировала заседание парламента, на котором поддержали за основу и в целом законопроект о возвращении независимости антикоррупционным органам.