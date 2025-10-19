Радио Свобода: ЕС готовится начать подготовку украинских военных внутри страны

ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Европейский Союз готовится принять решение о проведении подготовки украинских военных непосредственно на территории Украины. Об этом говорится в стратегических обзорах двух миссий ЕС, с которыми ознакомилосьРадио Свобода – Консультативной миссии ЕС (EUAM), работающей над реформой гражданского сектора безопасности, и Миссии военной помощи ЕС (EUMAM).

Отмечается, что Миссия EUMAMподготовила около 80 000 украинских военных на территории стран-членов Евросоюза, однако Брюссель все активнее обсуждает возможность переноса части тренировок непосредственно в Украину.

В стратегическом обзоре EUMAM отмечается, что в западных регионах Украины уже созданы три учебных центра для подготовки военнослужащих. Однако, как пишет издание, ни один из них пока не работает на полную мощность из-за недостатка надлежащей инфраструктуры и квалифицированных иностранных инструкторов.

"Отсутствие учебной миссии непосредственно на территории Украины создает ряд трудностей, среди которых – логистическая нагрузка и необходимость отправлять военных далеко от линии фронта для прохождения обучения", – пишет издание.

К тому же обучение на территории ЕС в мирных условиях ограничивает возможность эффективного использования дронов и средств радиоэлектронной борьбы, которые активно применяются в нынешней войне, отмечают журналисты.

В то же время в стратегическом обзоре EUMAM отмечается, чтоперенос части или всех структур миссии непосредственно в Украину станет возможным только при условии установления перемирия или любой другой формы прекращения огня.

Справка Миссия военной помощи ЕС EUMAM основана в конце 2022 года как реакция на полномасштабное вторжение России. Она считается одной из самых успешных инициатив Евросоюза в поддержке Украины.



С момента запуска миссии 15 украинских боевых бригад прошли подготовку в 18 странах-членах ЕС, где было реализовано более 1750 учебных модулей – от базовых тренировок до практических занятий по использованию истребителей F-16 и Mirage. Миссия военной помощи ЕС EUMAM основана в конце 2022 года как реакция на полномасштабное вторжение России. Она считается одной из самых успешных инициатив Евросоюза в поддержке Украины.С момента запуска миссии 15 украинских боевых бригад прошли подготовку в 18 странах-членах ЕС, где было реализовано более 1750 учебных модулей – от базовых тренировок до практических занятий по использованию истребителей F-16 и Mirage.