Радіо Свобода: ЄС готується розпочати підготовку українських військових усередині країни
Європейський Союз готується ухвалити рішення про проведення підготовки українських військових безпосередньо на території України. Про це йдеться у стратегічних оглядах двох місій ЄС, з якими ознайомилосяРадіо Свобода – Консультативної місії ЄС (EUAM), що працює над реформою цивільного сектору безпеки, та Місії військової допомоги ЄС (EUMAM).
Зазначається, що Місія EUMAM підготувала близько 80 000 українських військових на території країн-членів Євросоюзу, проте Брюссель дедалі активніше обговорює можливість перенесення частини тренувань безпосередньо в Україну.
У стратегічному огляді EUMAM зазначається, що в західних регіонах України вже створено три навчальні центри для підготовки військовослужбовців. Однак, як пише видання, жоден із них наразі не працює на повну потужність через нестачу належної інфраструктури та кваліфікованих іноземних інструкторів.
"Відсутність навчальної місії безпосередньо на території України створює низку труднощів, серед яких – логістичне навантаження та необхідність відправляти військових далеко від лінії фронту для проходження навчання", – пише видання.
До того ж навчання на території ЄС у мирних умовах обмежує можливість ефективного використання дронів і засобів радіоелектронної боротьби, які активно застосовуються у нинішній війні, зазначають журналісти.
Водночас у стратегічному огляді EUMAM зазначається, щоперенесення частини або всіх структур місії безпосередньо до України стане можливим лише за умови встановлення перемир’я або будь-якої іншої форми припинення вогню.
З моменту запуску місії 15 українських бойових бригад пройшли підготовку у 18 країнах-членах ЄС, де було реалізовано понад 1750 навчальних модулів – від базових тренувань до практичних занять із використання винищувачів F-16 та Mirage.
- 12 вересня повідомлялося, що українські військові в Польщі навчатимуть армію країни протидіяти дронам на тлі загроз повітряному простору з боку Росії.
- 29 вересня ЗСУ прибули до Данії для спільних навчань із протидії дронам "Крила оборони", які триватимуть тиждень. Українські військові та інші учасники мають обмінятися знаннями та досвідом, щоб підвищити рівень підготовки й удосконалити спроможності протидії повітряним загрозам.
- Того ж дня президент Зеленський запропонував партнерам створити спільну систему протиповітряної оборони для захисту від загроз із боку Росії.
