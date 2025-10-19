Радіо Свобода: ЄС готується розпочати підготовку українських військових усередині країни

ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Європейський Союз готується ухвалити рішення про проведення підготовки українських військових безпосередньо на території України. Про це йдеться у стратегічних оглядах двох місій ЄС, з якими ознайомилосяРадіо Свобода – Консультативної місії ЄС (EUAM), що працює над реформою цивільного сектору безпеки, та Місії військової допомоги ЄС (EUMAM).

Зазначається, що Місія EUMAM підготувала близько 80 000 українських військових на території країн-членів Євросоюзу, проте Брюссель дедалі активніше обговорює можливість перенесення частини тренувань безпосередньо в Україну.

У стратегічному огляді EUMAM зазначається, що в західних регіонах України вже створено три навчальні центри для підготовки військовослужбовців. Однак, як пише видання, жоден із них наразі не працює на повну потужність через нестачу належної інфраструктури та кваліфікованих іноземних інструкторів.

"Відсутність навчальної місії безпосередньо на території України створює низку труднощів, серед яких – логістичне навантаження та необхідність відправляти військових далеко від лінії фронту для проходження навчання", – пише видання.

До того ж навчання на території ЄС у мирних умовах обмежує можливість ефективного використання дронів і засобів радіоелектронної боротьби, які активно застосовуються у нинішній війні, зазначають журналісти.

Водночас у стратегічному огляді EUMAM зазначається, щоперенесення частини або всіх структур місії безпосередньо до України стане можливим лише за умови встановлення перемир’я або будь-якої іншої форми припинення вогню.

Довідка Місія військової допомоги ЄС EUMAM заснована наприкінці 2022 року як реакція на повномасштабне вторгнення Росії. Вона вважається однією з найуспішніших ініціатив Євросоюзу у підтримці України.



З моменту запуску місії 15 українських бойових бригад пройшли підготовку у 18 країнах-членах ЄС, де було реалізовано понад 1750 навчальних модулів – від базових тренувань до практичних занять із використання винищувачів F-16 та Mirage. Місія військової допомоги ЄС EUMAM заснована наприкінці 2022 року як реакція на повномасштабне вторгнення Росії. Вона вважається однією з найуспішніших ініціатив Євросоюзу у підтримці України.З моменту запуску місії 15 українських бойових бригад пройшли підготовку у 18 країнах-членах ЄС, де було реалізовано понад 1750 навчальних модулів – від базових тренувань до практичних занять із використання винищувачів F-16 та Mirage.