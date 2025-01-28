Радио Свобода: Россия на аэродромах разместила дополнительное ПВО и строит ангары – фото
Российский аэродром (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

Россия установила на аэродроме Миллерово в Ростовской области новые системы противовоздушной обороны. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что на российской авиабазе, которая регулярно подвергается атакам, заметили новые системы ПВО С-300 и С-400. На спутниковых фото за октябрь 2024 года их еще не было видно.

Радио Свобода: Россия на аэродромах разместила дополнительное ПВО и строит ангары – фото
Новые системы ПВО на аэродроме Миллерово (скриншот видео Радио Свобода)

Кроме того, сообщается, что на месте открытых стоянок для самолетов уже построены или строятся ангары для их хранения.

Радио Свобода: Россия на аэродромах разместила дополнительное ПВО и строит ангары – фото
Ангары для самолетов на аэродроме Миллерово (скриншот из видео Радио Свобода)

Отмечается, что помимо Миллерово строительство ангаров для самолетов зафиксировали в Крыму на авиабазе Бельбек и в Краснодарском крае на аэродроме Приморско-Ахтарск. 

Радио Свобода: Россия на аэродромах разместила дополнительное ПВО и строит ангары – фото
Ангары на авиабазе Бельбек (скриншот видео: x.com/bradyafr)
Радио Свобода: Россия на аэродромах разместила дополнительное ПВО и строит ангары – фото
Ангары на авиабазе в Приморско-Ахтарске (скриншот видео: x.com/bradyafr)
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