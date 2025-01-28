Радио Свобода: Россия на аэродромах разместила дополнительное ПВО и строит ангары – фото
Россия установила на аэродроме Миллерово в Ростовской области новые системы противовоздушной обороны. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сообщает Радио Свобода.
Отмечается, что на российской авиабазе, которая регулярно подвергается атакам, заметили новые системы ПВО С-300 и С-400. На спутниковых фото за октябрь 2024 года их еще не было видно.
Кроме того, сообщается, что на месте открытых стоянок для самолетов уже построены или строятся ангары для их хранения.
Отмечается, что помимо Миллерово строительство ангаров для самолетов зафиксировали в Крыму на авиабазе Бельбек и в Краснодарском крае на аэродроме Приморско-Ахтарск.
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