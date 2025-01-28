Радіо Свобода: Росія на аеродромах розмістила додаткове ППО та будує ангари – фото
Росія встановила на аеродромі Міллерово у Ростовській області нові системи протиповітряної оборони. Про це свідчать супутникові знімки, повідомляє Радіо Свобода.
Зазначається, що на російській авіабазі, яка регулярно атакує, помітили нові системи ППО С-300 і С-400. На супутникових фото за жовтень 2024 року їх ще не було видно.
Крім того, повідомляється, що на місці відкритих стоянок для літаків уже збудовані або будуються ангари для їх зберігання.
Зазначається, що крім Міллерово будівництво ангарів для літаків зафіксували в Криму на авіабазі Бельбек і в Краснодарському краї на аеродромі Приморсько-Ахтарськ.
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