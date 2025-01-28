Радіо Свобода: Росія на аеродромах розмістила додаткове ППО та будує ангари – фото
Російський аеродром (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

Росія встановила на аеродромі Міллерово у Ростовській області нові системи протиповітряної оборони. Про це свідчать супутникові знімки, повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що на російській авіабазі, яка регулярно атакує, помітили нові системи ППО С-300 і С-400. На супутникових фото за жовтень 2024 року їх ще не було видно.

Радіо Свобода: Росія на аеродромах розмістила додаткове ППО та будує ангари – фото
Нові системи ППО на аеродромі Міллерове (скриншот відео Радіо Свобода)

Крім того, повідомляється, що на місці відкритих стоянок для літаків уже збудовані або будуються ангари для їх зберігання.

Радіо Свобода: Росія на аеродромах розмістила додаткове ППО та будує ангари – фото
Ангари для літаків на аеродромі Міллерове (скриншот з відео Радіо Свобода)

Зазначається, що крім Міллерово будівництво ангарів для літаків зафіксували в Криму на авіабазі Бельбек і в Краснодарському краї на аеродромі Приморсько-Ахтарськ.

Радіо Свобода: Росія на аеродромах розмістила додаткове ППО та будує ангари – фото
Ангари на авіабазі Бельбек (скриншот відео: x.com/bradyafr)
Радіо Свобода: Росія на аеродромах розмістила додаткове ППО та будує ангари – фото
Ангари на авіабазі в Приморсько-Ахтарську (скриншот відео: x.com/bradyafr)
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