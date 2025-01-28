Радіо Свобода: Росія на аеродромах розмістила додаткове ППО та будує ангари – фото

Зазначається, що зміцнення авіабаз розпочалося після жовтня 2024 року

Російський аеродром (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

Росія встановила на аеродромі Міллерово у Ростовській області нові системи протиповітряної оборони. Про це свідчать супутникові знімки, повідомляє Радіо Свобода.

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Зазначається, що на російській авіабазі, яка регулярно атакує, помітили нові системи ППО С-300 і С-400. На супутникових фото за жовтень 2024 року їх ще не було видно.

Нові системи ППО на аеродромі Міллерове (скриншот відео Радіо Свобода)

Крім того, повідомляється, що на місці відкритих стоянок для літаків уже збудовані або будуються ангари для їх зберігання.

Ангари для літаків на аеродромі Міллерове (скриншот з відео Радіо Свобода)

Зазначається, що крім Міллерово будівництво ангарів для літаків зафіксували в Криму на авіабазі Бельбек і в Краснодарському краї на аеродромі Приморсько-Ахтарськ.

Ангари на авіабазі Бельбек (скриншот відео: x.com/bradyafr)

Ангари на авіабазі в Приморсько-Ахтарську (скриншот відео: x.com/bradyafr)