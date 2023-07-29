Ракетный удар по дому в Днепре. Девять пострадавших, есть повреждения других зданий — ОВА

В Днепре завершили поисково-спасательные работы после ракетного удара российских оккупантов по жилому дому вечером 28 июля. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, всего в областном центре пострадало девять человек, среди которых двое детей.

Кроме атакованных зданий областного управления Службы безопасности Украины и многоэтажного дома, есть еще повреждения — четыре жилых дома вокруг, одна высотка, другие двухэтажные, зацепило три административных здания и семь автомобилей.

Спасательные работы завершили после 03:00. Коммунальщики ликвидируют последствия.





Вечером 28 июля россияне нанесли удар по Днепру. Глава Днепропетровской ОВА сообщил о попадании россиян в админздание, что повлекло за собой пожар на площади в 100 квадратных метров.

Президент Зеленский обнародовал видео последствий российского теракта. По его словам, Украина сделает все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор.

26 июля вечером началась масштабная воздушная тревога. Российские истребители МиГ-31К запустили, вероятно, ракеты "Кинжал" и ракеты других типов. Российские самолеты Ту-95МС из района Каспийского моря запустили крылатые ракеты. В Киевской, Хмельницкой и других областях по вражеским целям работала противовоздушная оборона.

Украинские защитники уничтожили 36 российских крылатых ракет двух типов за сутки. Президент Зеленский сообщил, что в результате атаки есть несколько попаданий и несколько падений обломков ракет.

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