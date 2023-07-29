Ракетний удар по будинку у Дніпрі. Дев'ятеро постраждалих, є пошкодження інших будівель — ОВА

У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару російських окупантів по житловому будинку увечері 28 липня. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, загалом в обласному центрі постраждало дев'ятеро людей, серед яких двоє дітей.

Окрім атакованих будівель обласного управління Служби безпеки України та багатоповерхового будинку, є ще пошкодження — чотири житлові будинки навколо, одна висотка, інші двоповерхові, зачепило три адміністративні будівлі та сім автомобілів.

Рятувальні роботи завершили після 03:00. Комунальники ліквідують наслідки.

Ввечері 28 липня росіяни завдали удару по Дніпру. Глава Дніпропетровської ОВА повідомив про влучання росіян в адмінбудівлю, що спричинило пожежу на площі у 100 квадратних метрів.

Президент Зеленський опублікував відео наслідків російського теракту. За його словами, Україна зробить все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор.

26 липня надвечір розпочалась масштабна повітряна тривога. Російські винищувачі МіГ-31К запустили, ймовірно, ракети "Кинджал" та ракети інших типів. Російські літаки Ту-95МС з району Каспійського моря запустили крилаті ракети. На Київщині, Хмельниччині та в інших регіонах по ворожих цілях працювала протиповітряна оборона.

Українські захисники знищили 36 російських крилатих ракет двох типів за одну добу. Президент Зеленський повідомив, що внаслідок атаки є кілька влучань та кілька падінь уламків ракет.

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