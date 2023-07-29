RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ракетний удар по будинку у Дніпрі. Дев'ятеро постраждалих, є пошкодження інших будівель — ОВА

Этот материал также доступен на русском
29.07.2023, 08:43
Ракетний удар по будинку у Дніпрі. Дев'ятеро постраждалих, є пошкодження інших будівель — ОВА - Фото
Наслідки удару по Дніпру (Фото: Дніпропетровська ОВА)

У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару російських окупантів по житловому будинку увечері 28 липня. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, загалом в обласному центрі постраждало дев'ятеро людей, серед яких двоє дітей.

Окрім атакованих будівель обласного управління Служби безпеки України та багатоповерхового будинку, є ще пошкодження — чотири житлові будинки навколо, одна висотка, інші двоповерхові, зачепило три адміністративні будівлі та сім автомобілів.

Рятувальні роботи завершили після 03:00. Комунальники ліквідують наслідки.

  • Ввечері 28 липня росіяни завдали удару по Дніпру. Глава Дніпропетровської ОВА повідомив про влучання росіян в адмінбудівлю, що спричинило пожежу на площі у 100 квадратних метрів.
  • Президент Зеленський опублікував відео наслідків російського теракту. За його словами, Україна зробить все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор.
  • 26 липня надвечір розпочалась масштабна повітряна тривога. Російські винищувачі МіГ-31К запустили, ймовірно, ракети "Кинджал" та ракети інших типів. Російські літаки Ту-95МС з району Каспійського моря запустили крилаті ракети. На Київщині, Хмельниччині та в інших регіонах по ворожих цілях працювала протиповітряна оборона.
  • Українські захисники знищили 36 російських крилатих ракет двох типів за одну добу. Президент Зеленський повідомив, що внаслідок атаки є кілька влучань та кілька падінь уламків ракет.

Читайте також: Ракетна атака. Над Дніпропетровщиною збили ракету під час тривоги – фото

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДніпрообстрілиракетний ударсергій лисак
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 