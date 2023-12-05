Ракетный удар по Новогродовке. Под завалами нашли фрагменты тел – фото с места

На прошлой неделе российская армия ударила по Новогродовке шестью ракетами. С тех пор спасатели разбирают завалы

Новогродовка (Фото: Игорь Клименко)

Сегодня в Новогродовке Донецкой области спасатели достали из-под завалов фрагменты тел, которые пока невозможно идентифицировать Об этом сообщил начальник Новогродовской городской военной администрации Александр Шевченко.

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Шевченко написал, что, поскольку найденные фрагменты тел не смогли идентифицировать, в дальнейшем правоохранители проведут ДНК-экспертизу.

В ночь на 30 ноября россияне ударили шестью ракетами С-300 по Покровскому району Донецкой области. Под обстрелы попали Покровск, Новогродовка и Мирноград.

В результате российской атаки на город, был разрушен подъезд трехэтажного дома, повреждены два многоквартирных дома, гаражи, автомобиль и дом культуры. К утру 4 декабря из-под завалов достали тело ребенка, поисково-спасательная операция продолжается.

Фото: Facebook

В ночь на 5 декабря российские оккупанты нанесли ракетный удар по Селидово Донецкой области четырьмя ракетами С-300. Разрушили учебное заведение, многоквартирное здание и другие здания.

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