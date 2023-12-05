Ракетний удар по Новогродівці. Під завалами знайшли фрагменти тіл – фото з місця
Сьогодні у Новогродівці Донецької області рятувальники дістали з-під завалів фрагменти тіл, які поки що неможливо ідентифікувати. Про це повідомив начальник Новогродівської міської військової адміністрації Олександр Шевченко.
Шевченко написав, що оскільки знайдені фрагменти тіл не змогли ідентифікувати, надалі правоохоронці проведуть ДНК-експертизу.
У ніч проти 30 листопада росіяни вдарили шістьма ракетами С-300 по Покровському району Донеччини. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград.
Унаслідок російської атаки на місто було зруйновано під’їзд триповерхового будинку, пошкоджено два багатоквартирні будинки, гаражі, автомобіль і будинок культури. На ранок 4 грудня з-під завалів дістали тіло дитини, пошуково-рятувальна операція триває.
- Вночі проти 5 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по Селидовому Донецької області чотирма ракетами С-300. Зруйнували навчальний заклад, багатоквартирний будинок та інші будівлі.
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