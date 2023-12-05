Ракетний удар по Новогродівці. Під завалами знайшли фрагменти тіл – фото з місця

Минулого тижня російська армія вдарила по Новогродівці шістьма ракетами. З того часу рятувальники розбирають завали

Новогродівка (Фото: Ігор Клименко)

Сьогодні у Новогродівці Донецької області рятувальники дістали з-під завалів фрагменти тіл, які поки що неможливо ідентифікувати. Про це повідомив начальник Новогродівської міської військової адміністрації Олександр Шевченко.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Шевченко написав, що оскільки знайдені фрагменти тіл не змогли ідентифікувати, надалі правоохоронці проведуть ДНК-експертизу.

У ніч проти 30 листопада росіяни вдарили шістьма ракетами С-300 по Покровському району Донеччини. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград.

Унаслідок російської атаки на місто було зруйновано під’їзд триповерхового будинку, пошкоджено два багатоквартирні будинки, гаражі, автомобіль і будинок культури. На ранок 4 грудня з-під завалів дістали тіло дитини, пошуково-рятувальна операція триває.

Фото: Facebook

Вночі проти 5 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по Селидовому Донецької області чотирма ракетами С-300. Зруйнували навчальний заклад, багатоквартирний будинок та інші будівлі.

Читайте також: Удар по багатоповерхівці в Селидовому. Рятувальні роботи завершено: четверо загиблих