Ракеты Х-101 стали более совершенными. В разведке рассказали, как РФ их модернизировала

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС и ракеты Х-101 (Фото: ресурс оккупантов)

России удалось усовершенствовать крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101, которыми она регулярно атакует Украину. Об этом сообщил заместитель начальник украинской военной разведки Вадим Скибицкий.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, россияне довольно быстро учатся, а Украина не будет переходить в "глухую оборону".

Он отметил, что нынешние Х-101 серьезно отличаются от тех, что были в 2022 году.

"Это ракета уже с активной системой радиоэлектронной борьбы, с активной защитой, тепловыми ловушками и тому подобное", — сказал разведчик.

Скибицкий заявил, что Украине должна развивать противовоздушную оборону и защищать военно-промышленный комплекс.

"Чтобы он давал продукцию, и мы должны принимать, в частности, и контрнаступательные меры для того, чтобы не допустить потерь территорий. И опыт 2023 года нам это показал", — резюмировал он.

Читайте также: Россия атаковала Украину 33 "шахедами" и ракетами С-300. Зафиксированы прилеты — ВСУ