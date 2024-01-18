Ракети Х-101 стали досконалішими. У розвідці розповіли, як Росія їх модернізувала

Росія модернізувала крилаті ракети Х-101, якими вона атакує українські міста, заявили у ГУР

Стратегічний бомбардувальник Ту-95МС та ракети Х-101 (Фото: ресурс окупантів)

Росії вдалося вдосконалити крилаті ракети повітряного базування типу Х-101, якими вона регулярно атакує Україну. Про це повідомив заступник начальника української військової розвідки Вадим Скібіцький.

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За його словами, росіяни досить швидко навчаються, а Україна не переходитиме до "глухої оборони".

Він зазначив, що нинішні Х-101 серйозно відрізняються від тих, що були у 2022 році.

"Це ракета вже з активною системою радіоелектронної боротьби, з активним захистом, тепловими пастками тощо", – сказав розвідник.

Скібіцький заявив, що Україна має розвивати протиповітряну оборону та захищати військово-промисловий комплекс.

"Щоб він давав продукцію, і ми маємо використовувати, зокрема, контрнаступальні заходи для того, аби не допустити втрат територій. І досвід 2023 року нам це показав", – резюмував він.

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