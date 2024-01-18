Ракети Х-101 стали досконалішими. У розвідці розповіли, як Росія їх модернізувала
Росії вдалося вдосконалити крилаті ракети повітряного базування типу Х-101, якими вона регулярно атакує Україну. Про це повідомив заступник начальника української військової розвідки Вадим Скібіцький.
За його словами, росіяни досить швидко навчаються, а Україна не переходитиме до "глухої оборони".
Він зазначив, що нинішні Х-101 серйозно відрізняються від тих, що були у 2022 році.
"Це ракета вже з активною системою радіоелектронної боротьби, з активним захистом, тепловими пастками тощо", – сказав розвідник.
Скібіцький заявив, що Україна має розвивати протиповітряну оборону та захищати військово-промисловий комплекс.
"Щоб він давав продукцію, і ми маємо використовувати, зокрема, контрнаступальні заходи для того, аби не допустити втрат територій. І досвід 2023 року нам це показав", – резюмував він.
- Вранці 13 січня Росія завдала масованого повітряного удару по Україні, деякі ракети долетіли до заходу країни – вибухи пролунали навіть у Івано-Франківській та Рівненській областях.
- Повітряні сили повідомили, що з 40 ворожих цілей ППО збила лише вісім крилатих ракет, але ще близько двох десятків влучили "у молоко".
- В Одесі вранці 17 січня знову пролунали вибухи, російські окупанти атакували область ракетами.
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