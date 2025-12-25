Рассекречена стенограмма, как Путин предостерегал Буша-младшего от вступления Украины в НАТО

Путин уже в 2008-м рассказывал чушь об "искусственно созданной" Украине и фактически угрожал в случае ее вступления в НАТО

Владимир Путин и Джордж Буш-младший в 2008 году (Фото: ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин в 2008 году говорил тогдашнему президенту США Джорджу Бушу-младшему о "рисках" потенциального вступления Украины в НАТО и называл ее "искусственной" страной. Об этом говорится в рассекреченной стенограмме их встречи в Сочи. Разговор опубликовал Национальный архив безопасности США – неправительственный исследовательский центр при Джорджтаунском университете.

Во время последней встречи между Путиным и Бушем-младшим как президентов в резиденции "Бочаров ручей" в Сочи 6 апреля 2008-го глава Кремля решил высказать позицию РФ относительно нерасширения НАТО: "Это не будет для вас новым, и я не ожидаю ответа; я просто хочу сказать это вслух. Я хотел бы подчеркнуть, что вступление в НАТО такой страны, как Украина, создаст на долгосрочную перспективу поле конфликта для вас и нас, долгосрочное противостояние".

Буш-младший спросил, почему, на что Путин ответил, что в Украине якобы проживают 17 млн россиян, что составляет "треть населения".

Далее Путин перешел к традиционной кремлевской псевдоисторической пропаганде: "Украина – очень сложное государство. Это не нация, построенная естественным образом. Это искусственная страна, созданная еще в советское время. После Второй мировой войны Украина получила территорию от Польши, Румынии и Венгрии – это почти вся западная Украина. В 1920-х и 1930-х годах Украина получила территорию от России – это восточная часть страны. В 1956 году Крымский полуостров был передан Украине".

Он утверждал, что в Украине НАТО якобы воспринимается значительной частью "как вражеская организация", что "создает проблемы для России". Также он пожаловался на возможность развертывания военных баз и новых военных систем вблизи России, что якобы создавало бы для нее "неопределенность и угрозы".

"Россия будет работать над тем, чтобы лишить НАТО возможности расширения. Россия постоянно будет создавать там проблемы. Для чего? Какой смысл членства Украины в НАТО? Какая польза для НАТО и США? Для этого может быть только одна причина, и это – закрепление статуса Украины в западном мире... Я не думаю, что это правильная логика... А учитывая разные взгляды частей населения на членство в НАТО, страна может просто расколоться", – заявлял тогда Путин.