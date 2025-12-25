Розсекречено стенограму, як Путін застерігав Буша-молодшого від вступу України до НАТО

Путін вже у 2008-му розповідав нісенітниці про "штучно створену" Україну і фактично погрожував у разі її вступу до НАТО

Володимир Путін і Джордж Буш-молодший у 2008 році (Фото: ЕРА)

Російський диктатор Володимир Путін у 2008 році говорив тодішньому президенту США Джорджу Бушу-молодшому про "ризики" потенційного вступу України до НАТО і називав її "штучною" країною. Про це йдеться у розсекреченій стенограмі їх зустрічі в Сочі. Розмову опублікував Національний архів безпеки США – неурядовий дослідницький центр при Джорджтаунському університеті.

Під час останньої зустрічі між Путіним і Бушем-молодшим як президентів у резиденції "Бочарів ручей" у Сочі 6 квітня 2008-го глава Кремля вирішив висловити позицію РФ щодо нерозширення НАТО: "Це не буде для вас новим, і я не очікую відповіді; я просто хочу сказати це вголос. Я хотів би наголосити, що вступ до НАТО такої країни, як Україна, створить на довгострокову перспективу поле конфлікту для вас і нас, довгострокове протистояння".

Буш-молодший запитав, чому, на що Путін відповів, що в Україні нібито проживають 17 млн росіян, що становить "третину населення".

Далі Путін перейшов до традиційної кремлівської псевдоісторичної пропаганди: "Україна – дуже складна держава. Це не нація, побудована природним чином. Це штучна країна, створена ще за радянських часів. Після Другої світової війни Україна отримала територію від Польщі, Румунії та Угорщини – це майже вся західна Україна. У 1920-х і 1930-х роках Україна отримала територію від Росії – це східна частина країни. У 1956 році Кримський півострів був переданий Україні".

Він стверджував, що в Україні НАТО нібито сприймається значною частиною "як ворожа організація", що "створює проблеми для Росії". Також він поскаржився на можливість розгортання військових баз та нових військових систем поблизу Росії, що нібито створювало б для неї "невизначеність та загрози".

"Росія працюватиме над тим, щоб позбавити НАТО можливості розширення. Росія постійно створюватиме там проблеми. Для чого? Який сенс членства України в НАТО? Яка користь для НАТО та США? Для цього може бути лише одна причина, і це – закріплення статусу України в західному світі... Я не думаю, що це правильна логіка... А враховуючи різні погляди частин населення на членство в НАТО, країна може просто розколотися", – заявляв тоді Путін.