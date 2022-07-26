Рассмотрят на "референдуме". Россияне хотят переименовать Мариуполь в Жданов — Андрющенко

Российские оккупанты рассматривают возможность переименования оккупированного Мариуполя в Жданов. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

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По его словам, в интервью оккупантам руководитель местного ветеранского движения Афганистана Василий Туряница заявил, что вместе с проведением псевдореферендума рассматривается переименование города в Жданов.

Мариуполь носил название Жданов во времена СССР с 1948 по 1989 год.

5 мая 2022 года появились первые видео из фильтрационных лагерей под Мариуполем.

После захвата города россияне восстанавливают порт и размещают склады в жилых кварталах.

По мнению мэра, после деоккупации Мариуполя "план Маршалла" для города будет стоить более $14 млрд.

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Дмитрий Гриниченко

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