Рассмотрят на "референдуме". Россияне хотят переименовать Мариуполь в Жданов — Андрющенко
Российские оккупанты рассматривают возможность переименования оккупированного Мариуполя в Жданов. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
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По его словам, в интервью оккупантам руководитель местного ветеранского движения Афганистана Василий Туряница заявил, что вместе с проведением псевдореферендума рассматривается переименование города в Жданов.
Мариуполь носил название Жданов во времена СССР с 1948 по 1989 год.
СПРАВКА. Украинские военные более двух месяцев защищали блокадный Мариуполь. Последним бастионом обороны был завод "Азовсталь". Россияне разрушили его дотла постоянными ударами с моря, воздуха и земли. По оценке горсовета Мариуполя, из-за вторжения РФ в городе погибли не меньше 22 000 мирных жителей. Точное число жертв российской агрессии посчитать тяжело. По словам Андрющенко, оккупанты сносили дома без разбора завалов и поиска тел.
- 5 мая 2022 года появились первые видео из фильтрационных лагерей под Мариуполем.
- После захвата города россияне восстанавливают порт и размещают склады в жилых кварталах.
- По мнению мэра, после деоккупации Мариуполя "план Маршалла" для города будет стоить более $14 млрд.
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