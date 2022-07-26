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Рассмотрят на "референдуме". Россияне хотят переименовать Мариуполь в Жданов — Андрющенко

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 11:52
Рассмотрят на
Оккупированный Мариуполь (Фото: EPA)

Российские оккупанты рассматривают возможность переименования оккупированного Мариуполя в Жданов. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

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По его словам, в интервью оккупантам руководитель местного ветеранского движения Афганистана Василий Туряница заявил, что вместе с проведением псевдореферендума рассматривается переименование города в Жданов. 

Мариуполь носил название Жданов во времена СССР с 1948 по 1989 год.

СПРАВКА. Украинские военные более двух месяцев защищали блокадный Мариуполь. Последним бастионом обороны был завод "Азовсталь". Россияне разрушили его дотла постоянными ударами с моря, воздуха и земли.  По оценке горсовета Мариуполя, из-за вторжения РФ в городе погибли не меньше 22 000 мирных жителей. Точное число жертв российской агрессии посчитать тяжело. По словам Андрющенко, оккупанты сносили дома без разбора завалов и поиска тел.

Читайте также: РФ загнала пропагандистов в драмтеатр Мариуполя, готовит фейки о "преступлениях ВСУ" – ГУР 

Дмитрий Гриниченко
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война оккупация мариуполь
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