Разумков намерен участвовать в президентских и в парламентских выборах
27.11.2021, 09:57
Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков намерен участвовать в президентских и парламентских выборах. Об этом он заявил в программе Свобода слова Савика Шустера.
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Разумков сказал, что хочет реализовать амбиции и сделать то, что не удалось в 2019 году.
"Я думаю, что в следующих выборах я также приму участь. В ипостаси тех, кто идет на эти выборы – и в президентских, и в парламентских", – сказал он.
- В сентябре Разумков со скандалом был отправлен в отставку с поста спикера Рады. Это произошло на фоне разногласий из-за закона об олигархах с руководством СН и президентом Владимиром Зеленским.
- После отставки Разумков намекнул на президентские амбиции и создал межфракционное объединение из 25 депутатов Разумная политика, большинство членов МФО – нардепы Слуги народа.
- По данным свежего соцопроса Группы Рейтинг, потенциальная партия Разумкова проходит в Раду с 7,9%. А соцопрос Центра Разумкова показывает: Зеленский идет наравне с Разумковы во втором туре президентских выборов.
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