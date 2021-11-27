Разумков намерен участвовать в президентских и в парламентских выборах

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков намерен участвовать в президентских и парламентских выборах. Об этом он заявил в программе Свобода слова Савика Шустера.

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Разумков сказал, что хочет реализовать амбиции и сделать то, что не удалось в 2019 году.

"Я думаю, что в следующих выборах я также приму участь. В ипостаси тех, кто идет на эти выборы – и в президентских, и в парламентских", – сказал он.

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Марк Сировой

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