Разумков о падении доверия к власти: Я не помню таких примеров, чтобы был рост

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что "говорить о падении доверия к власти рано"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя падение доверия к действующей власти, выразил мнение, что оно всегда будет падать и он не помнит примеров "в истории демократической власти, чтобы был рост (уровня доверия - ред.)". Об этом он заявил сегодня на брифинге.

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"К сожалению, доверие к власти всегда будет падать. Всегда. Я не помню таких примеров не только в истории украинской власти, но и вообще в истории демократической власти, чтобы был рост", - заявил Разумков.

"На самом деле, если мы посмотрим на украинские реалии при действующей власти, то как раз и были положительные всплески. Да, если мы в общем посмотрим на тренд, то он идет по такой немного отрицательной кривой, но я думаю, что говорить о потере доверия рано", - считает Разумков.

При этом он добавил, что Верховная Рада состоит из большого количества политических фигур, которые "создают информационный контент, который не всегда несет положительный имидж" для парламента: "И с этим также нужно бороться и исправлять".

Владислав Сердюк

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