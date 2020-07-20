Разумков о падении доверия к власти: Я не помню таких примеров, чтобы был рост
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что "говорить о падении доверия к власти рано"
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя падение доверия к действующей власти, выразил мнение, что оно всегда будет падать и он не помнит примеров "в истории демократической власти, чтобы был рост (уровня доверия - ред.)". Об этом он заявил сегодня на брифинге.
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"К сожалению, доверие к власти всегда будет падать. Всегда. Я не помню таких примеров не только в истории украинской власти, но и вообще в истории демократической власти, чтобы был рост", - заявил Разумков.
"На самом деле, если мы посмотрим на украинские реалии при действующей власти, то как раз и были положительные всплески. Да, если мы в общем посмотрим на тренд, то он идет по такой немного отрицательной кривой, но я думаю, что говорить о потере доверия рано", - считает Разумков.
При этом он добавил, что Верховная Рада состоит из большого количества политических фигур, которые "создают информационный контент, который не всегда несет положительный имидж" для парламента: "И с этим также нужно бороться и исправлять".
- В конце февраля по данным центра Разумкова за СН готовы были голосовать 36,4% опрошенных.
- В начале июня, по опросу КМИС, за СН готовы были голосовать 28% определившихся с выбором.
- 30 июня стало известно, что по данным Центра Разумкова, баланс доверия к Зеленскому стал отрицательным.
- 13 июля сообщалось, что по данным опроса Центра Разумкова рейтинг Слуги народа с апреля упал на 11%.
- 15 июля, по данным Центра Разумкова, 60,5% украинцев считали, что события в государстве развиваются в неправильном направлении.
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