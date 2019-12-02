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Разумков рассказал, когда Рада рассмотрит законопроект о ГБР

Разумков рассказал, когда Рада рассмотрит законопроект о ГБР - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
02.12.2019, 11:32

Спикер парламента призвал депутатов не затягивать обсуждение законопроекта

Законопроект о ГБР будет рассмотрен первым во вторник, 3 декабря. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета.

"Хотел бы обратиться сразу ко всем народным депутатам не затягивать процесс рассмотрения законопроекта", - подчеркнул спикер. Он напомнил, что в позапрошлую пленарную пятницу Рада не успела рассмотреть этот документ, и призвал депутатов не злоупотреблять снова перерывами.

"Я знаю, что будет звучать много критики, но когда мы на чашу весов выкладываем проект закона о ГБР и вопрос "разное", то мне кажется, что тут нет даже дискуссии, что важнее", - добавил он.

Также на этой неделе возможно рассмотрение законопроекта об Избирательном кодексе с предложениями президента.

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верховная рада гбр Дмитрий Разумков
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