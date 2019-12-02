Разумков рассказал, когда Рада рассмотрит законопроект о ГБР

Законопроект о ГБР будет рассмотрен первым во вторник, 3 декабря. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета.
"Хотел бы обратиться сразу ко всем народным депутатам не затягивать процесс рассмотрения законопроекта", - подчеркнул спикер. Он напомнил, что в позапрошлую пленарную пятницу Рада не успела рассмотреть этот документ, и призвал депутатов не злоупотреблять снова перерывами.
"Я знаю, что будет звучать много критики, но когда мы на чашу весов выкладываем проект закона о ГБР и вопрос "разное", то мне кажется, что тут нет даже дискуссии, что важнее", - добавил он.
Также на этой неделе возможно рассмотрение законопроекта об Избирательном кодексе с предложениями президента.
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