Разумков рассказал, когда Рада рассмотрит законопроект о ГБР

Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Законопроект о ГБР будет рассмотрен первым во вторник, 3 декабря. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета.

"Хотел бы обратиться сразу ко всем народным депутатам не затягивать процесс рассмотрения законопроекта", - подчеркнул спикер. Он напомнил, что в позапрошлую пленарную пятницу Рада не успела рассмотреть этот документ, и призвал депутатов не злоупотреблять снова перерывами.

"Я знаю, что будет звучать много критики, но когда мы на чашу весов выкладываем проект закона о ГБР и вопрос "разное", то мне кажется, что тут нет даже дискуссии, что важнее", - добавил он.

Также на этой неделе возможно рассмотрение законопроекта об Избирательном кодексе с предложениями президента.

21 ноября адвокат родственников Небесной сотни Евгения Закревская объявила голодовку из-за приостановки расследования дел Майдана.

Это случилось из-за того, что дела были переданы из Генпрокуратуры в ГБР, однако в законе пока отсутствует поправка, которая позволила бы создать новое следственное управление в ГБР - и продолжить расследование.

27 ноября профильный комитет Рады одобрил поправку, которая позволяет переход следователей по делам Майдана из ГПУ в ГБР без прохождения конкурса.

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