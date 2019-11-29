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Флешмоб депутатов СН: обещают принять поправку по делам Майдана

Флешмоб депутатов СН: обещают принять поправку по делам Майдана - Фото
Денис Монастырский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
29.11.2019, 17:15

Депутаты просят адвоката семей Небесной сотни прекратить голодовку

Несколько десятков депутатов из фракции Слуга народа публично обязались проголосовать за поправку, которая обеспечит перевод следователей по делам Майдана в Государственное бюро расследований. Пост в Facebook с призывом взять такое обязательство опубликовал сегодня депутат Денис Монастырский.

В комментариях к посту, взяв обязательство проголосовать "за", на данный момент отметились 64 депутата, включая Алену Шкрум из Батькивщины, а также Ярослава Юрчишина и Ярослава Железняка из Голоса. Остальные - из фракции СН, среди них - глава фракции Давид Арахамия, его первый заместитель Александр Корниенко, Роксолана Пидласа, Михаил Радуцкий, Александр Ткаченко, Ирина Верещук, Никита Потураев и другие.

Монастырский также призвал адвоката семей Небесной сотни Евгению Закревскую и всех поддержавших ее прекратить голодовку. Закревская в комментариях поблагодарила всех подписавшихся под постом за позицию и поддержку, и высказала надежду, что закон о реформе ГБР будет принят с нужной поправкой.

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дела Майдана евгения закревская Денис Монастырский реформа ГБР
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