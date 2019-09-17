Разумков рассказал, зачем в Киеве хотят вернуть районные рады

Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Отсутствие районных советов в многомиллионной столице - нелогично и неэффективно, считает спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.

"Если мы вернемся к вопросу районных рад, я уверен, что это правильно. Потому что если в областях, где два миллиона, полтора миллиона живут, есть районные рады, и их достаточно большое количество, и они влияют на те процессы, которые происходят в области, а в Киеве, столице нашего государства с многомиллионным населением, есть только киевская городская рада, это не логично и, на мой взгляд, неэффективно", - сказал Разумков.

Он выразил надежду, что введение районных рад в Киеве, которое предусмотрено новой редакцией законопроекта о столице, приведет к позитивным последствиям.

Также Разумков прокомментировал возможную замену глав ОГА на префектов: "Это одна из позиций, на мой взгляд - достаточно эффективная".

Вчера на сайте Верховной Рады появился проект новой редакции закона о столице: детали.

Согласно этому законопроекту, выборы киевского головы и Киеврады могут состояться уже в этом году.

Читайте также: Богдан может принять участие в выборах мэра Киева