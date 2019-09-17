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Разумков рассказал, зачем в Киеве хотят вернуть районные рады

Разумков рассказал, зачем в Киеве хотят вернуть районные рады - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.09.2019, 08:51

Спикер считает, что если райсоветы есть в областях с населением больше миллиона, то они должны быть и в многомиллионной столице

Отсутствие районных советов в многомиллионной столице - нелогично и неэффективно, считает спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.

"Если мы вернемся к вопросу районных рад, я уверен, что это правильно. Потому что если в областях, где два миллиона, полтора миллиона живут, есть районные рады, и их достаточно большое количество, и они влияют на те процессы, которые происходят в области, а в Киеве, столице нашего государства с многомиллионным населением, есть только киевская городская рада, это не логично и, на мой взгляд, неэффективно", - сказал Разумков.

Он выразил надежду, что введение районных рад в Киеве, которое предусмотрено новой редакцией законопроекта о столице, приведет к позитивным последствиям.

Также Разумков прокомментировал возможную замену глав ОГА на префектов: "Это одна из позиций, на мой взгляд - достаточно эффективная".

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префект Дмитрий Разумков глава ОГА закон о столице районные рады
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