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Разумков разрешил нардепам служебные командировки по Украине

Разумков разрешил нардепам служебные командировки по Украине - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Верховной Рады)
25.05.2020, 14:22

Речь идет о служебных командировках должностных лиц Рады, аппарата ВР, нардепов и их помощников-консультантов

Спикер Верховной Дмитрий Разумков внес изменения в распоряжение №151, исключив пункт об отмене служебных командировок народных депутатов по Украине на период карантина. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на сайте Верховной Рады.

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"В связи с принятием Верховной Радой решения о работе с 18 мая 2020 года в соответствии с календарным планом проведения третьей сессии ВР девятого созыва…, пункт 6 распоряжения главы ВР о дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни от 12 марта 2020 года №151 исключить", - отмечается документе.

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Пункт 6 распоряжения спикера парламента предусматривал отмену на период карантина служебных командировок по территории страны должностных лиц Рады, аппарата ВР, нардепов и их помощников-консультантов.

  • 12 марта Верховная Рада ограничила доступ в свои помещения, отменила командировки нардепов по Украине, а журналистов перестала пускать в кулуары.
  • 13 апреля стало известно, что Верховная Рада не будет переходить на дистанционное голосование – почти все фракции выступили с предложением продолжить работу Рады в стандартном режиме с уменьшенным количеством пленарных заседаний.
  • 6 мая глава фракции Слуга народа Давид Арахамия анонсировал окончание карантина для Рады 18 мая.

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Арина Толина
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верховная рада Слуга народа Украина карантин Дмитрий Разумков Давид Арахамия коронавирус служебные командировки
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