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28.05.2019, 22:20

Разумков: Саакашвили не сможет попасть в список Слуги народа

Разумков: Саакашвили не сможет попасть в список Слуги народа - Фото
Саакашвили Михаил Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По закону, чтобы балотироваться в Раду, надо прожить в стране пять лет, сказал председатель Слуги народа

Экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили не сможет попасть в партийный список Слуги народа и какой-либо другой партии на досрочных выборах в Верховную Раду, потому что, в рамках действующего законодательства, для этого он должен прожить пять лет на территории Украины. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Разумков в эфире 112 Украина.

По словам Разумкова, Саакашвили прожил в Украине четыре года, или даже меньше, поскольку из этого периода выпадает то время, которое он находится в Нидерландах.

Ранее сегодня Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Завтра, 29 мая, в 17:15 он должен приземлиться в "Борисполе". В ГПСУ заявили, что у них нет оснований не пускать Саакашвили в Украину. 

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Теги: михаил саакашвили, Дмитрий Разумков, Слуга народа, выборы, верховная рада
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