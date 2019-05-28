Разумков: Саакашвили не сможет попасть в список Слуги народа

Саакашвили Михаил Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили не сможет попасть в партийный список Слуги народа и какой-либо другой партии на досрочных выборах в Верховную Раду, потому что, в рамках действующего законодательства, для этого он должен прожить пять лет на территории Украины. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Разумков в эфире 112 Украина.

По словам Разумкова, Саакашвили прожил в Украине четыре года, или даже меньше, поскольку из этого периода выпадает то время, которое он находится в Нидерландах.

Ранее сегодня Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Завтра, 29 мая, в 17:15 он должен приземлиться в "Борисполе". В ГПСУ заявили, что у них нет оснований не пускать Саакашвили в Украину.