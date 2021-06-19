Разумков: В ближайший год Украина не станет членом НАТО. 10 лет – "теоретически возможно"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что через год Украина не сможет стать членом НАТО. По его мнению, 10 лет — "теоретически возможный" срок. Об этом Разумков сказал в интервью Радио Свобода.

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"Давайте откровенно. Если мы говорим о ближайшем будущем, то какой это срок? Для каждого он свой. Сказать, что это произойдет через год? Нет. Давайте будем откровенны, за год это сделать мы не сможем", – сказал спикер.

Он считает, что Украине для этого нужно провести еще много реформ.

"Есть позиция, которую мы слышим от наших иностранных партнеров. Их надо будет убеждать. Мы должны провести много реформ для того, чтобы соответствовать и стандартам НАТО в плане обороноспособности, и в плане стандартов обеспечения украинской армии, и многие другие вещи, с одной стороны", – сказал Разумков.

Он убежден, что Украина достигнет этой цели. "Но этот путь будет непростым. И сказать, что он будет коротким, я думаю, тоже...", – отметил глава парламента.

"10 лет – теоретически это возможно. Я стараюсь не обещать того, в чем я не уверен. А здесь зависит не только от меня, не только от украинской стороны, но и от многих факторов, которые сегодня находятся как в Украине, так и за ее пределами", – добавил он.

Разумков считает, что "не надо врать, не надо выдавать желаемое за действительное".

Украину не пригласили на саммит НАТО 14 июня. Глава МИД Дмитрий Кулеба называл это "ошибкой". По итогам встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе лидеры Альянса подтвердили решение блока от 2008 года: Украина станет членом НАТО через ПДЧ, но реформы ей нужно продолжать.

Путин заявил, что не разделяет скепсис российских политиков и пропагандистов по поводу перспектив членства Украины в Североатлантическом альянсе.

После саммита НАТО 14 июня Байден заявил, что российская агрессия против Украины не исключает ее вступления в НАТО.

18 июня министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что пока "не складываются условия", чтобы говорить о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

Вадим Ребрина

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