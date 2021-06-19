UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разумков: В ближайший год Украина не станет членом НАТО. 10 лет – "теоретически возможно"

19.06.2021, 22:05
Разумков: В ближайший год Украина не станет членом НАТО. 10 лет –
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что через год Украина не сможет стать членом НАТО. По его мнению, 10 лет — "теоретически возможный" срок. Об этом Разумков сказал в интервью Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Давайте откровенно. Если мы говорим о ближайшем будущем, то какой это срок? Для каждого он свой. Сказать, что это произойдет через год? Нет. Давайте будем откровенны, за год это сделать мы не сможем", – сказал спикер.

Он считает, что Украине для этого нужно провести еще много реформ.

"Есть позиция, которую мы слышим от наших иностранных партнеров. Их надо будет убеждать. Мы должны провести много реформ для того, чтобы соответствовать и стандартам НАТО в плане обороноспособности, и в плане стандартов обеспечения украинской армии, и многие другие вещи, с одной стороны", – сказал Разумков.

Он убежден, что Украина достигнет этой цели. "Но этот путь будет непростым. И сказать, что он будет коротким, я думаю, тоже...", – отметил глава парламента.

"10 лет – теоретически это возможно. Я стараюсь не обещать того, в чем я не уверен. А здесь зависит не только от меня, не только от украинской стороны, но и от многих факторов, которые сегодня находятся как в Украине, так и за ее пределами", – добавил он.

Разумков считает, что "не надо врать, не надо выдавать желаемое за действительное".

  • Украину не пригласили на саммит НАТО 14 июня. Глава МИД Дмитрий Кулеба называл это "ошибкой". По итогам встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе лидеры Альянса подтвердили решение блока от 2008 года: Украина станет членом НАТО через ПДЧ, но реформы ей нужно продолжать.
  • Путин заявил, что не разделяет скепсис российских политиков и пропагандистов по поводу перспектив членства Украины в Североатлантическом альянсе.
  • После саммита НАТО 14 июня Байден заявил, что российская агрессия против Украины не исключает ее вступления в НАТО.
  • 18 июня министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что пока "не складываются условия", чтобы говорить о вступлении Украины в Североатлантический альянс. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато Дмитрий Разумков
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 