Разведка Британии: Режим Лукашенко стал еще авторитарнее, он почти полностью зависим от РФ

Режим беларуского диктатора Александра Лукашенко стал еще более авторитарным и почти полностью зависим от России. Об этом пишет Минобороны Великобритании в Twitter.

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Британцы считают, что режим Лукашенко стал еще более авторитарным, и отмечают: в Беларуси хотят приговаривать к смертной казни по обвинениям в "подготовке терактов".

Кроме того, разведчики отмечают нарастание в Беларуси безосновательных обвинений Запада в якобы его "планах" на Беларусь и Украину. Это, вероятно, указывает, что режим Лукашенко "стал почти полностью зависимым" от России, пишут британцы.

В разведке Соединенного Королевства напомнили, что 28 июля с территории Беларуси РФ выпустила не менее 20 ракет по Украине, а также использовала эту страну для попытки захватить Киев в начале широкомасштабного вторжения.

По словам британцев, Лукашенко продолжает следовать линии Москвы по войне в Украине и 21 июля заявлял, что Украина должна принять требования России.

28 июля в Генштабе ВСУ заявили, что ракетная угроза со стороны Беларуси будет сохраняться еще три месяца.

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Марк Сировой

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