UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разведка Британии: Режим Лукашенко стал еще авторитарнее, он почти полностью зависим от РФ

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 08:59
Разведка Британии: Режим Лукашенко стал еще авторитарнее, он почти полностью зависим от РФ - Фото
Александр Лукашенко и Владимир Путин (фото - ЕРА)

Режим беларуского диктатора Александра Лукашенко стал еще более авторитарным и почти полностью зависим от России. Об этом пишет Минобороны Великобритании в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Британцы считают, что режим Лукашенко стал еще более авторитарным, и отмечают: в Беларуси хотят приговаривать к смертной казни по обвинениям в "подготовке терактов".

Кроме того, разведчики отмечают нарастание в Беларуси безосновательных обвинений Запада в якобы его "планах" на Беларусь и Украину. Это, вероятно, указывает, что режим Лукашенко "стал почти полностью зависимым" от России, пишут британцы.

В разведке Соединенного Королевства напомнили, что 28 июля с территории Беларуси РФ выпустила не менее 20 ракет по Украине, а также использовала эту страну для попытки захватить Киев в начале широкомасштабного вторжения.

По словам британцев, Лукашенко продолжает следовать линии Москвы по войне в Украине и 21 июля заявлял, что Украина должна принять требования России.

Читайте также: Буданов призвал украинцев меньше нервничать из-за "вбросов через СМИ" о вторжении Беларуси

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война беларусь александр лукашенко ракеты разведка великобритании
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 