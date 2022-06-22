Разведка Британии: Россия готовит отправку резерва на Донбасс, выбита половина "армии ДНР"

Россия, "скорее всего", готовится к попытке перебросить на Донбасс "большое количество" резервных подразделений. Об этом пишет разведка Минобороны Великобритании.

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"С обеих сторон способность формировать и развертывать резервные подразделения на фронте, вероятно, становится все более важной для исхода войны", – отметили спецслужбы в Лондоне.

Они уточнили, что сильные обстрелы на Донбассе продолжаются, так как Россия стремится охватить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге.

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Британская разведка отметила, что Россия не давала никаких данных о своих военных потерях в Украине с 25 марта. При этом в Британии сослались на потери "сил ДНР" (созданная Россией на востоке Украины террористическая организация, чьи боевики – составная часть армии России. — Прим. ред.), которые с начала года на 16 июня якобы были такими: 2128 уничтоженных боевиков и 8897 раненых.

"Уровень потерь [террористов] ДНР эквивалентен примерно 55% их первоначальной численности, что подчеркивает чрезвычайное истощение российских и пророссийских сил на Донбассе", – пишет британская разведка, отмечая оснащенность коллаборантов устаревшим вооружением и техникой.

Сообщения/данные из оккупации невозможно проверить, к тому же зачастую это дезинформация или пропаганда, поэтому к "информации" из ОРДЛО нельзя относиться как к достоверной.

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Евгений Пилипенко

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