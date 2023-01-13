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Разведка Британии считает, что Москва начала использовать зеков на производствах оружия

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 09:40
Разведка Британии считает, что Москва начала использовать зеков на производствах оружия - Фото
Уничтоженный российский танк (Фото: Генштаб ВСУ)

Российский оборонный комплекс с высокой долей вероятности прибегает к использованию труда заключенных, пытаясь удовлетворить потребности производства военного времени. Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

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В сводке за 13 января сообщается, что в ноябре 2022 года Уралвагонзавод (УВЗ) – крупнейший производитель танков в России – проинформировал местные СМИ после встречи с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), что он примет на работу 250 российских заключенных.

В Британии подчеркнули, что в России существует "давняя традиция тюремного труда", но с 2017 года была снова введена уголовная ответственность за принудительный труд.

У России один из самых высоких показателей заключенных в мире – более 400 000, а ФСИН часто обвиняется в крайней жестокости и коррупции, подчеркивают в разведке.

"Заключенные представляют собой уникальный человеческий ресурс, который российские лидеры могут использовать для поддержки "СВО", в то время как желающих добровольцев по-прежнему не хватает", – сказано в сообщении.

В разведке предполагают, что труд заключенных в РФ, скорее всего, будет особенно востребован производителями относительно низкотехнологичных товаров – такими как УВЗ, которые "почти наверняка находятся под сильным давлением" Москвы, требующей от них увеличения производства.

  • В разведке Британии считают, что назначение Герасимова является "показателем растущей серьезности ситуации, перед которой стоит Россия, и явным признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям России".

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Оксана Житнюк
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Великобритания война британия разведка заключенные британская разведка
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