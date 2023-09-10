Разведка оценила число российских войск на оккупированных территориях в 420 000 человек

Главное управление разведки Министерства обороны считает, что на оккупированной территории находится около 420 000 российских военных. Об этом в субботу на Ялтинской европейской стратегии сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

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"Российская Федерация сосредоточила на наших временно оккупированных территориях, [в том числе] на Крымском полуострове более 420 000 военнослужащих. Это если не считать Росгвардию и другие структуры специальных подразделений", – сказал он.



Скибицкий добавил, что такое количество войск не позволило России достичь стратегических целей полномасштабной войны – ни полной оккупации Украины, ни полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

Сейчас, по данным ГУР, наиболее активные боевые действия Россия проводит по двум направлениям фронта – Купянск-Лиман и Марьинка-Донецк. Целью таких действий остается выход оккупационной армии на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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