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Розвідка оцінила кількість російських військ на окупованих територіях у 420 000 осіб

Этот материал также доступен на русском
10.09.2023, 14:52
Розвідка оцінила кількість російських військ на окупованих територіях у 420 000 осіб - Фото
Фото: YES

Головне управління розвідки Міністерства оборони вважає, що на окупованій території знаходиться близько 420 000 російських військових. Про це в суботу на Ялтинській європейській стратегії сказав представник ГУР Вадим Скібіцький.

"Російська Федерація зосередила на наших тимчасово окупованих територіях, [в тому числі] на Кримському півострові понад 420 000 військовослужбовців. Це якщо не брати до уваги Росгвардію та інші структури спеціальних підрозділів", – сказав він.

Скібіцький додав, що така кількість військ не дозволила Росії досягти стратегічних цілей повномасштабної війни – ані повної окупації України, ані повної окупації Донецької та Луганської областей.

Зараз, за даними ГУР, найбільш активні бойові дії Росія проводить на двох напрямках фронту ― Куп’янськ-Лиман та Мар’їнка-Донецьк. Метою таких дій залишається вихід окупаційної армії на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Андрій Водяний
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війнагурВадим Скібіцький
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