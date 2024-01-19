Разведка США считает, что война в Украине продлится еще два года, а может, и пять – CNN
Ряд анонимных собеседников журналистов CNN в военной разведке США предполагают, что российско-украинская война продлится минимум два года, а в худшем случае затянется до пяти.
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Независимо от того, кто будет избран президентом США осенью и что произойдет в американской политике в этом году, представители американской разведки считают, что война, вероятно, будет продолжаться "намного дольше 2024 года", говорится в материале.
Оценки отличаются, но практически все собеседники журналистов предполагают, что война будет длиться не менее двух лет. В кулуарах некоторые официальные лица США говорят, что боевые действия могут занять еще пять лет.
- 18 января 2024 года резидент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя в Давосе российско-украинскую войну, заявил, что европейские страны увидят еще более неприятные вещи, чем уже увидели, поскольку российский диктатор Владимир Путин "на два шага впереди Европы".
- Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в Давосе, что европейские союзники должны взять на себя обязательство не поддерживать Украину "столько, сколько нужно", а оказывать ей военную помощь для скорейшей победы.
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