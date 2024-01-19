Розвідка США вважає, що війна в Україні триватиме ще два роки, а може, й п'ять – CNN
Низка анонімних співрозмовників журналістів CNN у військовій розвідці США припускають, що російсько-українська війна триватиме щонайменше два роки, а у найгіршому випадку затягнеться до п'яти.
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Незалежно від того, хто буде обраний президентом США восени та що станеться в американській політиці цьогоріч, представники американської розвідки вважають, що війна, ймовірно, триватиме "набагато довше 2024 року", йдеться у матеріалі.
Оцінки відрізняються, але практично всі співрозмовники журналістів припускають, що війна триватиме ще щонайменше два роки. У кулуарах деякі офіційні особи США кажуть, що бойові дії можуть тривати ще п’ять років.
- 18 січня 2024 року президент Латвії Едгарс Рінкевичс, коментуючи в Давосі російсько-українську війну, заявив, що європейські країни побачать ще більш неприємні речі, ніж уже побачили, оскільки російський диктатор Володимир Путін "на два кроки попереду Європи".
- Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив у Давосі, що європейські союзники мають взяти на себе зобов'язання не підтримувати Україну "стільки, скільки треба", а надавати їй військову допомогу для швидшої перемоги.
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