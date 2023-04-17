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К утечке из Пентагона может быть причастна ветеран ВМС США с канала пропаганды РФ — WSJ

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 11:50
К утечке из Пентагона может быть причастна ветеран ВМС США с канала пропаганды РФ — WSJ - Фото
Сара Биллс (Фото: The Insider)

Одним из администраторов Telegram-канала российской пропаганды и дезинформации "Donbass Devushka" оказалась американка Сара Билс, ранее служившая в Военно-морских силах США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

37-летняя Билс является "ветераном ВМС США", которая служила техником по авиационному электронному оборудованию до ноября 2022 года. Кроме нее, Telegram-канал администрируют еще 14 человек по всему миру, его ведут от имени "российской еврейки из Луганска", пишет издание.

На этом канале было распространено не менее четырех документов из утечки разведданных Пентагона, отмечает издание.

Первоначально опубликованные в Discord документы из утечки оставались незамеченными, пока 5 апреля 2023 года не начали распространяться в соцсетях "Donbass Devushka". В частности, там впервые могли появиться отредактированные документы с пониженными потерями российских военных, пишет издание.

Как отмечает WSJ, Билс не признает, что она распространила секретные документы Минобороны США. Также нет информации о том, что она распространяла военные данные, к которым имела доступ во время службы, пишет издание.

Учетные записи, к которым причастна Биллс, распространяют дезинформацию в Telegram, Twitter, YouTube и Spotify. На этих ресурсах продавались товары с символикой российской армии и террористической группы Вагнера, а заработанные средства обещали отправить в поддержку российских оккупантов в войне России против Украины.

  • 13 апреля 2023 года ФБР заявило о задержании нацгвардейца Джека Тейшейры, подозреваемого в распространении секретных разведданных США.
  • Президент США Джо Байден заявил, что следователи приближаются к выводу об утечке данных.

Читайте также: "Чувство шока и страдания". В Пентагоне отреагировали на масштабы слива разведданных

Артем Джеріпа
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