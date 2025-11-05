Reuters: ЕС направил военный корабль из-за вероятной активизации сомалийских пиратов

В начале ноября у побережья Сомали произошли нападения, которые могли совершить именно местные пираты

Шведские корабли в операции ЕС ATALANTA (Иллюстративное фото 2009 года: PAUL MADEJ / EPA)

Силы Европейского Союза по борьбе с пиратством направили военный корабль к побережью Сомали, после того как группа предполагаемых пиратов попыталась напасть на суда в этом районе. Об этом заявляет агентство Reuters со ссылкой на источники в морской отрасли.

Ранее, 3 ноября, вооруженные нападавшие атаковали коммерческий танкер у побережья Могадишо, обстреляв судно после попытки подняться на борт. Это первый вероятный случай сомалийского пиратства такого рода с 2024 года, отметили собеседники.

Эта атака и другие инциденты вызвали беспокойство относительно морского пути, которым к мировым рынкам транспортируются важные энергоносители и товары.

На этой же неделе к рыболовному судну под флагом Сейшельских островов также приблизился скоростной катер, а источники из сектора морской безопасности сообщили, что другое иранское рыболовецкое судно было захвачено неизвестным нападавшими.

Вероятно, это судно было захвачено для использования в качестве базового для осуществления атак, заявила британская группа компаний в сфере управления морскими рисками Vanguard.

Военно-морская миссия ЕС, операция ATALANTA, заявила, что "знает о ситуации и направляет военно-морские силы в этот район", отказавшись от дальнейших комментариев по соображениям безопасности.

"Существует высокая вероятность, что сомалийская пиратская группа находится в море и действует на расстоянии более 300 морских миль [~555 километров] от побережья Сомали", – заявила британская компания по морской безопасности Ambrey.

Сомалийские пиратские группировки, которые действовали в районе Аденского залива и Индийского океана, практически не проявляли активности в течение многих лет.

Между тем йеменская группировка хуситов, которых поддерживает Иран, сейчас представляет большую угрозу для судоходства через Красное море, ведущее к Аденскому заливу, с тех пор, как в ноябре 2023-го боевики впервые начали осуществлять нападения на коммерческие суда "в знак солидарности" с палестинцами в связи с войной Израиля и террористов ХАМАС.

Хотя хуситы согласились на перемирие насчет нападений на суда, связанные с США, многие судоходные компании все еще опасаются возобновлять рейсы через эти воды, заключает Reuters.