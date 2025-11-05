Reuters: ЄС скерував військовий корабель через ймовірну активізацію сомалійських піратів

На початку листопада біля узбережжя Сомалі сталися напади, які могли здійснити місцеві пірати

Шведські кораблі в операції ЄС ATALANTA (Ілюстративне фото 2009 року: PAUL MADEJ / EPA)

Сили Європейського Союзу з боротьби з піратством скерували військовий корабель до узбережжя Сомалі, після того як група ймовірних піратів спробувала напасти на судна у цьому районі. Про це заявляє агенція Reuters з посиланням на джерела у морській галузі.

Раніше, 3 листопада, озброєні нападники атакували комерційний танкер біля узбережжя Могадішо, обстрілявши судно після спроби піднятись на борт. Це перший ймовірний випадок сомалійського піратства такого роду з 2024 року, зазначили співрозмовники.

Ця атака та інші інциденти викликали занепокоєння стосовно морського шляху, яким до світових ринків транспортуються важливі енергоносії та товари.

Цього ж тижня до риболовного судна під прапором Сейшельських Островів також наблизився швидкісний катер, а джерела з сектору морської безпеки повідомили, що інше іранське риболовне судно було захоплене невідомими нападниками.

Ймовірно, це судно було захоплено для використання як базове для здійснення атак, заявила британська група компаній у сфері управління морськими ризиками Vanguard.

Військово-морська місія ЄС, операція ATALANTA, заявила, що "знає про ситуацію і спрямовує військово-морські сили в цей район", відмовившись від подальших коментарів з міркувань безпеки.

"Існує висока ймовірність, що сомалійська піратська група базується в морі та діє на відстані понад 300 морських миль [~555 км] від узбережжя Сомалі", – заявила британська компанія з морської безпеки Ambrey.

Сомалійські піратські угруповання, які діяли в районі Аденської затоки та Індійського океану, практично не виявляли активності впродовж років.

Тим часом єменське угруповання хуситів, яких підтримує Іран, наразі становить більшу загрозу для судноплавства через Червоне море, що веде до Аденської затоки, відтоді як у листопаді 2023-го бойовики вперше почали здійснювати напади на комерційні судна "на знак солідарності" з палестинцями у зв'язку з війною Ізраїлю та терористів ХАМАС.

Хоча хусити погодились на перемир'я щодо нападів на судна, пов'язані зі США, багато судноплавних компаній все ще побоюються відновлювати рейси через ці води, підсумовує Reuters.