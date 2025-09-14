Reuters: Европейские дипломаты встревожены реакцией Трампа на дроны РФ в Польше

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Европейские дипломаты встревожены из-за отказа президента США Дональда Трампа публично привлечь Россию к ответственности за дроны в Польше, а также из-за отсутствия участия США в их отражении. Об этом Reuters рассказали неназванные европейские дипломаты.

Чиновник Белого дома объяснил, что Трамп "хочет, чтобы эта война, вызванная некомпетентностью Джо Байдена, закончилась как можно скорее", и считает, что Россия и Украина должны остановить войну, а Европа – "внести свой вклад, оказывая экономическое давление на страны, которые финансируют войну".

По словам неназванных дипломатов и аналитиков, в любой другой период после начала холодной войны подобный инцидент, вероятно, вызвал бы серьезную обеспокоенность в Вашингтоне и вызвал бы быструю реакцию.

Высокопоставленный немецкий чиновник сообщил, что США участвовали в переговорах с союзниками НАТО по беспилотникам, но, похоже, "колебались".

"С этой администрацией США мы не можем ни на что полагаться. Но мы должны делать вид, что могли бы", – сказал чиновник.

Дипломат из Восточной Европы добавил, что сейчас США никого в НАТО особо не успокаивают.

"Молчание Вашингтона было почти оглушительным", – добавил он.

Итальянский чиновник, самолеты разведки AWACS которой помогли обнаружить дроны над Польшей, отметил, что реакция США произвела преимущественно негативное впечатление среди союзников, хотя они воздерживаются от открытой критики.