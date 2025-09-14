Reuters: Європейські дипломати стривожені реакцією Трампа на дрони РФ у Польщі

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Європейські дипломати стривожені через відмову президента США Дональда Трампа публічно притягнути Росію до відповідальності за дрони в Польщі, а також через відсутність участі США у їх відбитті. Про це Reuters розповіли неназвані європейські дипломати.

Чиновник Білого дому пояснив, що Трамп "хоче, щоб ця війна, спричинена некомпетентністю Джо Байдена, закінчилася якомога швидше", і вважає, що Росія та Україна мають зупинити війну, а Європа – "зробити свій внесок, чинячи економічний тиск на країни, які фінансують війну".

За словами неназваних дипломатів та аналітиків, у будь-який інший період після початку холодної війни подібний інцидент, імовірно, викликав би серйозну стурбованість у Вашингтоні й спричинив би швидку реакцію.

Високопоставлений німецький чиновник повідомив, що США брали участь у переговорах із союзниками з НАТО щодо безпілотників, але, видається, "вагалися".

"З цією адміністрацією США ми не можемо ні на що покладатися. Але ми повинні вдавати, що могли б", – сказав чиновник.

Дипломат зі Східної Європи додав, що зараз США нікого в НАТО особливо не заспокоюють.

"Мовчання Вашингтона було майже оглушливим", – додав він.

Італійський чиновник, літаки розвідки AWACS якої допомогли виявити дрони над Польщею, зазначив, що реакція США справила переважно негативне враження на союзників, хоча вони утримуються від відкритої критики.