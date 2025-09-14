Рубіо: Залишається незрозумілим, чи навмисно РФ запустила дрони в Польщу
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі є неприйнятним, але "залишається незрозумілим", чи навмисно Росія спрямувала їх на польську територію. Про це він сказав журналістам перед поїздкою до Ізраїлю та Великої Британії, передає Reuters.
Рубіо зазначив, що США вважають інцидент з російськими дронами у Польщі "неприйнятним, прикрим та небезпечним розвитком подій".
"Безсумнівно: дрони були запущені навмисно. Питання в тому, чи були дрони націлені конкретно на Польщу", – додав він.
Рубіо сказав, що якщо дрони були націлені на Польщу, "якщо докази приведуть нас до цього висновку, то, очевидно, це буде кроком, що веде до серйозної ескалації".
"Є й низка інших можливостей, але я думаю, що ми хотіли б отримати всі факти і проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж робити конкретні висновки", – зазначив держсекретар.
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну в Польщу залетіли "шахеди". Прем'єр країни Туск заявив про 19 порушень повітряного простору. У МВС країни повідомили, що, крім уламків дронів, знайшли фрагменти ракети.
- Станом на 12 вересня Польща зафіксувала вже 21 порушення повітряного простору російськими дронами.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі могло бути "помилкою". Водночас у польському МЗС це заперечили.
