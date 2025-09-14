Рубио: Остается непонятным, намеренно ли РФ запустила дроны в Польшу

Госсекретарь США отметил, что если появятся доказательства преднамеренного запуска дронов по Польше, это станет шагом к серьезной эскалации

Марко Рубио (Фото: EPA)

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши неприемлемо, но "остается непонятным", намеренно ли Россия направила их на польскую территорию. Об этом он сказал журналистам перед поездкой в Израиль и Великобританию, передаёт Reuters.

Рубио отметил, что США считают инцидент с российскими дронами в Польше "неприемлемым, досадным и опасным развитием событий".

"Несомненно: дроны были запущены намеренно. Вопрос в том, были ли дроны нацелены конкретно на Польшу", – добавил он.

Рубио сказал, что если дроны были нацелены на Польшу, "если доказательства приведут нас к этому выводу, то, очевидно, это будет шагом, ведущим к серьезной эскалации".

"Есть и ряд других возможностей, но я думаю, что мы хотели бы получить все факты и проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем делать конкретные выводы", – отметил госсекретарь.