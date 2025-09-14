Рубио: Остается непонятным, намеренно ли РФ запустила дроны в Польшу
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши неприемлемо, но "остается непонятным", намеренно ли Россия направила их на польскую территорию. Об этом он сказал журналистам перед поездкой в Израиль и Великобританию, передаёт Reuters.
Рубио отметил, что США считают инцидент с российскими дронами в Польше "неприемлемым, досадным и опасным развитием событий".
"Несомненно: дроны были запущены намеренно. Вопрос в том, были ли дроны нацелены конкретно на Польшу", – добавил он.
Рубио сказал, что если дроны были нацелены на Польшу, "если доказательства приведут нас к этому выводу, то, очевидно, это будет шагом, ведущим к серьезной эскалации".
"Есть и ряд других возможностей, но я думаю, что мы хотели бы получить все факты и проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем делать конкретные выводы", – отметил госсекретарь.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Премьер страны Туск заявивший о 19 нарушениях воздушного пространства. В МВД страны сообщили, что, кроме обломков дронов, нашли фрагменты ракеты.
- По состоянию на 12 сентября Польша зафиксировала уже 21 нарушение воздушного пространства российскими дронами.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши могло быть "ошибкой". В то же время в польском МИДе это отрицают.
Комментарии (0)