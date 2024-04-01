Reuters: Иран предупреждал Россию о вероятности теракта накануне стрельбы в "Крокусе"

В информации, которую Тегеран предоставил Москве о предстоящей атаке, не было конкретных подробностей относительно времени и точной цели

Crocus City Hall (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Иран предупредил Россию о вероятности крупной "террористической операции" на ее территории в преддверии массового расстрела в подмосковном концертном зале Crocus City Hall. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на троих неназванных собеседников, ознакомленных с вопросом.

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"За несколько дней до теракта в России Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном крупном теракте внутри России, которая была получена во время допросов арестованных в связи со смертоносными взрывами в Иране", – заявил один из собеседников.

Второй источник, также пожелавший остаться анонимным из-за деликатности вопроса, сообщил, что у информации, которую Тегеран предоставил Москве о предстоящей атаке, не было конкретных подробностей относительно времени и точной цели.

Третий собеседник отметил: "Поскольку Иран годами был жертвой террористических атак, иранские власти выполнили свое обязательство предупредить Москву на основе информации, полученной от арестованных террористов".

22 марта 2024 года в России началась стрельба в подмосковном концертном зале Crocus City Hall.

МИД Украины отвергло обвинения Кремля в якобы причастности Украины к теракту в России.

23 марта Центр противодействия дезинформации предположил, что теракт в России может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в России.

24 марта Совет национальной безопасности США отверг попытки России привязать Украину к теракту в концертном зале Crocus City Hall.

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