Reuters: Іран попереджав Росію про ймовірність теракту напередодні стрілянини в "Крокусі"

В інформації, яку Тегеран надав Москві про майбутню атаку, не було конкретних подробиць щодо часу і точної мети

Crocus City Hall (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Іран попередив Росію про ймовірність великої "терористичної операції" на її території напередодні масового розстрілу у підмосковному концертному залі Crocus City Hall. Про це повідомляє Reuters з посиланням на трьох неназваних співрозмовників, ознайомлених з питанням.

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"За кілька днів до теракту в Росії Тегеран поділився з Москвою інформацією про можливий великий теракт всередині Росії, яку було отримано під час допитів заарештованих у зв’язку зі смертоносними вибухами в Ірані", – заявив один зі співрозмовників.

Друге джерело, яке також побажало залишитися анонімним через делікатність питання, повідомило, що в інформації, яку Тегеран надав Москві про майбутню атаку, не було конкретних подробиць щодо часу і точної мети.

Третій співрозмовник зазначив: "Оскільки Іран роками був жертвою терористичних атак, іранська влада виконала своє зобов'язання попередити Москву на основі інформації, отриманої від заарештованих терористів".

22 березня 2024 року у Росії почалася стрілянина у підмосковному концертному залі Crocus City Hall.

МЗС України відкинуло звинувачення Кремля у нібито причетності України до теракту в Росії.

23 березня Центр протидії дезінформації припустив, що теракт у Росії може бути операцією російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації у Росії.

24 березня Рада національної безпеки США відкинула спроби Росії прив'язати Україну до теракту в концертному залі Crocus City Hall.

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