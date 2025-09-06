Reuters отозвало видео с разговором Си и Путина о долголетии

Государственное телевидение Китая направило требование удалить ролик и отозвало законное разрешение на его использование

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: ресурс оккупантов)

Агентство Reuters изъяло из обращения четырехминутное видео, содержащее диалог российского диктатора Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, в котором они обсуждают возможность жить до 150 лет. Об этом говорится в официальном заявлении Reuters.

Агентство изъяло ролик после того, как государственное телевидение Китая прислало требование удалить его и отозвало законное разрешение на его использование.

Сама видеозапись, которая содержала обмен репликами о возможности жить до 150 лет между Путиным и Си во время военного парада в Пекине, посвященного 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, была лицензирована Центральным телевидением Китая (CCTV).

Агентство Reuters смонтировало видео в четырехминутный ролик и распространило среди более 1000 клиентов по всему миру, включая крупные международные новостные вещатели и телеканалы. Другие новостные агентства, имеющие лицензию CCTV, также распространяли отснятый материал.

В пятницу агентство Reuters удалило видео со своего сайта и выдало своим клиентам распоряжение об изъятии после получения письменного запроса от юриста CCTV. В письме говорилось, что агентство нарушило условия соглашения об использовании. Также критиковалось "редакционное отношение Reuters к данному материалу", но подробности не уточнялись.

Агентство сообщило, что отозвало видео, поскольку больше не имеет законного разрешения на публикацию этого материала, защищенного авторским правом.

"Редакционная обработка данного материала привела к явному искажению фактов и заявлений, содержащихся в лицензированном материале", – говорится в письме юридического руководителя информационного агентства CCTV к Reuters.

"Мы гарантируем точность опубликованной нами информации. Мы внимательно изучили опубликованные материалы и не нашли оснований считать, что давняя приверженность Reuters принципам точной и беспристрастной журналистики была нарушена", – отмечается в ответе.

Как сообщало агентство Bloomberg, аудиозапись диалога о долголетии длилась менее минуты, местами обрывалась и улавливала лишь обрывки общения. Как следует из публикаций, разговор коснулся роста продолжительности жизни.

"Раньше люди редко доживали до 70. Сейчас в 70 ты все еще ребенок", – сказал, как утверждается, Си.

Путин (на видео слышен перевод его слов на китайский язык) ответил: "С помощью биотехнологий органы можно будет заменять бесконечно... Чем дольше люди будут жить, тем моложе они будут становиться, и люди смогут достичь даже бессмертия".

Китайский лидер подтвердил: "Некоторые прогнозируют, что в этом веке люди смогут жить до 150 лет".