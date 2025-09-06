Reuters відкликало відео з розмовою Сі та Путіна про довголіття

Державне телебачення Китаю надіслало вимогу видалити ролик і відкликало законний дозвіл на його використання

Сі Цзіньпін та Володимир Путін (Фото: ресурс окупантів)

Агентство Reuters вилучило з обігу чотирихвилинне відео, що містить діалог російського диктатора Володимира Путіна і голови КНР Сі Цзіньпіна, в якому вони обговорюють можливість жити до 150 років. Про це йдеться в офіційній заяві Reuters.

Агентство вилучило ролик після того, як державне телебачення Китаю надіслало вимогу видалити його і відкликало законний дозвіл на його використання.

Сам відеозапис, який містив обмін репліками про можливість жити до 150 років між Путіним і Сі під час військового параду в Пекіні, присвяченого 80-й річниці закінчення Другої світової війни, був ліцензований Центральним телебаченням Китаю (CCTV).

Агентство Reuters змонтувало відео в чотирихвилинний ролик і поширило серед понад 1000 клієнтів у всьому світі, включно з великими міжнародними новинними мовниками й телеканалами. Інші новинні агентства, що мають ліцензію CCTV, також поширювали відзнятий матеріал.

У п'ятницю агентство Reuters видалило відео зі свого сайту і видало своїм клієнтам розпорядження про вилучення після отримання письмового запиту від юриста CCTV. У листі йшлося про те, що агентство порушило умови угоди про використання. Також критикувалося "редакційне ставлення Reuters до цього матеріалу", але подробиці не уточнювалися.

Агентство повідомило, що відкликало відео, оскільки більше не має законного дозволу на публікацію цього матеріалу, захищеного авторським правом.

"Редакційна обробка цього матеріалу призвела до явного спотворення фактів і заяв, що містяться в ліцензованому матеріалі", – йдеться у листі юридичного керівника інформаційного агентства CCTV до Reuters.

"Ми гарантуємо точність опублікованої нами інформації. Ми уважно вивчили опубліковані матеріали й не знайшли підстав вважати, що давня прихильність Reuters до принципів точної й неупередженої журналістики була порушена", – зазначається у відповіді.

Як повідомляло агентство Bloomberg, аудіозапис діалогу про довголіття тривав менш як хвилину, місцями обривався та вловлював лише уривки спілкування. Як випливає з публікацій, розмова торкнулася зростання тривалості життя.

"Раніше люди рідко доживали до 70. Зараз у 70 ти все ще дитина", – сказав, як стверджується, Сі.

Путін (на відео чути переклад його слів китайською мовою) відповів: "За допомогою біотехнологій органи можна буде замінювати нескінченно… Що довше люди житимуть, то молодшими вони ставатимуть, і люди зможуть досягти навіть безсмертя".

Китайський лідер підтвердив: "Дехто прогнозує, що в цьому столітті люди зможуть жити до 150 років".