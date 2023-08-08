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Reuters: США 8 августа объявят о новом пакете помощи Украине. Там будут ракеты для Patriot

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 06:22
Reuters: США 8 августа объявят о новом пакете помощи Украине. Там будут ракеты для Patriot - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

США 8 августа собираются объявить о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн после бухгалтерской ошибки Пентагона. Об этом сообщило агенство Reuters со ссылкой на неназванных чиновников в Вашингтоне. 

По словам американцев, США начинают распределять средства из суммы в $6,2 млрд, которые были обнаружены после ошибки Пентагона — в мае 2023 года было объявлено, что Минобороны страны ошибочно присвоило более высокую стоимость оружию, которое поставляется Украине. 

Отмечается, что ошибка в учете пошла на пользу Украине, которая теперь сможет получить больше вооружений. 

Чиновники заявили, что в новый пакет войдут оборудование для разминирования, противотанковые системы OW и AT4, орудия и боеприпасы, ракеты для установок противовоздушной обороны Patriot, реактивные снаряды для системы HIMARS и ракеты для комплексов Javelin.

  • В начале июня президент США Байден заверил, что Штаты продолжат финансово поддерживать Украину в военное время, даже несмотря на определенные дискуссии в Конгрессе.
  • WP пишет, что помощь Украине бьет все рекорды, и США уже выделили $66,2 млрд.
  • По данным CNN, 7 августа США одобрили отправку в Украину танков Abrams. Ожидается, что они будут в Украине к осени.

Читайте также: У Байдена работают над запросом на дополнительное финансирование Украины – CNN 

Дмитрий Гриниченко
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