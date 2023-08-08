Reuters: США 8 августа объявят о новом пакете помощи Украине. Там будут ракеты для Patriot

США 8 августа собираются объявить о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн после бухгалтерской ошибки Пентагона. Об этом сообщило агенство Reuters со ссылкой на неназванных чиновников в Вашингтоне.

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По словам американцев, США начинают распределять средства из суммы в $6,2 млрд, которые были обнаружены после ошибки Пентагона — в мае 2023 года было объявлено, что Минобороны страны ошибочно присвоило более высокую стоимость оружию, которое поставляется Украине.

Отмечается, что ошибка в учете пошла на пользу Украине, которая теперь сможет получить больше вооружений.

Чиновники заявили, что в новый пакет войдут оборудование для разминирования, противотанковые системы OW и AT4, орудия и боеприпасы, ракеты для установок противовоздушной обороны Patriot, реактивные снаряды для системы HIMARS и ракеты для комплексов Javelin.

В начале июня президент США Байден заверил, что Штаты продолжат финансово поддерживать Украину в военное время, даже несмотря на определенные дискуссии в Конгрессе.

WP пишет, что помощь Украине бьет все рекорды, и США уже выделили $66,2 млрд.

По данным CNN, 7 августа США одобрили отправку в Украину танков Abrams. Ожидается, что они будут в Украине к осени.

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