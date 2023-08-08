Reuters: США 8 серпня оголосять про новий пакет допомоги Україні. Там будуть ракети для Patriot

США 8 серпня збираються оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн після бухгалтерської помилки Пентагону. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на неназваних чиновників у Вашингтоні.

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За словами американців, США починають розподіляти кошти із суми у $6,2 млрд, які були виявлені після помилки Пентагону — у травні 2023 року було оголошено, що Міноборони країни помилково присвоїло вищу вартість зброї, яка постачається Україні.

Зазначається, що помилка в обліку пішла на користь Україні, яка тепер зможе отримати більше озброєнь.

Чиновники заявили, що до нового пакету увійдуть обладнання для розмінування, протитанкові системи OW та AT4, гармати та боєприпаси, ракети для установок протиповітряної оборони Patriot, реактивні снаряди для системи HIMARS та ракети для комплексів Javelin.

На початку червня президент США Байден запевнив, що Штати продовжать фінансово підтримувати Україну у воєнний час, навіть попри певні дискусії в Конгресі.

WP пише, що допомога Україні б'є всі рекорди, і США вже виділили $66,2 млрд.

За даними CNN, 7 серпня США схвалили відправку до України танків Abrams. Очікується, що вони будуть в Україні до осені.

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