Ревизия всех решений. Министр энергетики рассказал о приоритетах

Алексей Оржель (Фото: brdo.com.ua)

Объединение Министерства энергетики и угольной промышленности с Министерством экологии и природных ресурсов должно устранить конфликт между ними. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

По словам министра, правительство проведет "красные линии", которые не будут переступаться в интересах энергетики, и оба направления будут приоритетными.

Объединение министерств Оржель объяснил стремлением устранить конфликт между ними: "Мы понимаем, что, учитывая глобальные тенденции в мире, в частности, по защите климата, мы не можем в дальнейшем оставлять конфликт на уровне министерств".

Отвечая на вопрос журналиста о конфликтных решениях министерств-предшественников, когда предприятиям разрешали действовать в ущерб экологии, Оржель сказал, что будет проведена ревизия всех решений двух министерств. "Будет ревизия. По угольной генерации будет отдельный большой разговор", - сказал он.

Ключевой задачей, отметил он, является энергоэффективность и борьба с эффектом "энергетической бедности", когда потребители не могут оплатить растущие суммы в платежках. При этом экология, по его словам, не является низшим приоритетом.

"Мы будем выстраивать логику круговой экономики, будем заниматься вопросами отходов, будем вводить иерархию обращения с отходами", - сказал он. По его словам, последние пять лет о переработке мусора были только разговоры, и захоронение отходов продолжается до сих пор.

"Все эти факторы берутся комплексно, анализируются, сводятся в баланс и формируется политика", - сказал он.

Оржель анонсировал пересмотр существующих налогов, в частности, налога на труд, который "не стимулирует украинцев работать". В то же время, по словам министра, наиболее эффективны налоги на выбросы.

29 августа новый созыв Верховной Рады утвердил кандидатуру премьер-министра.

В этот же день был сформирован состав Кабинета министров, назначены новый генпрокурор и глава СБУ.

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